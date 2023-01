LIVING LAND: DUE NUOVI BANDI PER I GIOVANI DEL TERRITORIO

Data pubblicazione 19 Gennaio 2023

LECCO – Il 2023 si apre con il lancio di due nuovi bandi Living Land dedicati ai giovani del territorio della Valsassina, che possono così mettersi alla prova in nuove attività, conoscere coetanei e occupare il tempo libero in modo utile e generativo per loro e per la comunità.

Il primo bando Util Primavera Valsassina è uno spin-off del più conosciuto bando Util’Estate, che ogni anno vede la partecipazione di centinaia di ragazzi e ragazze durante il periodo estivo. Il bando è dedicato ai giovani nati tra il 2004 e il 2008 che, affiancati da un tutor, proporranno attività laboratoriali rivolte ai bambini/e e ai ragazzi/e del doposcuola (laboratori sportivi, musicali, giochi, ecc.) e svolgeranno interventi di manutenzione degli spazi comuni, partecipando anche a momenti di formazione e aggregazione.

Le attività di Util Primavera Valsassina si svolgeranno nei comuni dell’altopiano (Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno, Moggio) e nel comune di Primaluna dal 4 febbraio al 27 maggio 2023. Al termine dell’esperienza, a ogni partecipante verrà riconosciuto un buono acquisto del valore di 200 euro, da utilizzare in alcune realtà commerciali del territorio. Il bando si inserisce all’interno del progetto Poli Educativi Ambito di Bellano, con il supporto dell’Ambito di Bellano, Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D’Esino e Riviera, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D’Esino e Riviera, Prandi Italia, Consorzio Consolida e Cooperativa Sociale Sineresi. Per maggiori informazioni e candidature, entro il 29 gennaio, visitare il sito di Living Land.

Per i giovani tra i 18 e i 27 anni, è aperto il bando Giovani Competenti nell’organizzazione di eventi culturali nella città di Lecco. I sei giovani selezionati saranno impiegati nella progettazione e realizzazione di eventi e proposte culturali (come ad esempio esposizioni, musica, teatro, incontri con autori, ecc.) presso la Pizzeria Fiore di Lecco. L’incarico verrà assegnato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2023 e richiederà un impegno da parte dei partecipanti pari a 70 ore totali, suddivise in formazione, progettazione e partecipazione agli eventi. Al termine dell’esperienza, a ogni partecipante verrà riconosciuto un compenso di 500 euro.