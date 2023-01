NEVICA: CAMION IN PANNE SULLA NUOVA LECCO-BALLABIO

Data pubblicazione 19 Gennaio 2023

BALLABIO – La neve sta causando non pochi problemi a diversi mezzi pesanti lungo la “nuova Lecco-Ballabio”. I fiocchi di neve posati in mattinata sulla SS36DIR hanno trovato impreparati gli autotrasportatori, un autoarticolato in particolare è ancora bloccato a mezzogiorno nella corsia in salita con inevitabili ripercussioni sul traffico che procede in colonna e con la dovuta prudenza.

Non fa più notizia purtroppo il mancato rispetto delle norme stradali che in questo periodo dell’anno imporrebbero l’uso di pneumatici invernali e la dotazione di catene.

Immagine di repertorio