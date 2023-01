TRAVOLTO SULLE PISTE DA SCI, È IN RIANIMAZIONE. SI CERCA IL ‘PIRATA’

Data pubblicazione 19 Gennaio 2023

BARZIO – È caccia al “pirata della neve” che sabato mattina sulle piste da sci dei Piani di Bobbio ha investito un 42enne della provincia di Varese. L’uomo ha riportato gravi traumi, è stato soccorso in eliambulanza e ricoverato terapia intensiva. Dell’investitore invece si sono perse le tracce quindi la famiglia ha lanciato un appello.

L’incidente, sabato 14 gennaio, sarebbe avvenuto attorno alle 11.15 sulla pista Camosci, in zona rifugio Lecco. “Il ragazzo si è fermato solo un momento – raccontano i famigliari – ma non ha atteso il soccorso piste e non sappiamo chi sia“. Si tratterebbe di un giovane quindi, e indossava una giacca bianca, per ora non ci sono altre informazioni. Chiunque avesse assistito allo scontro o visto qualcosa può quindi rivolgersi ai Carabinieri.

Ad aiutare il 42enne ad avere giustizia potrebbero essere anche i due sciatori che per primi lo hanno assistito, “uno snowboardista in giacca verde e una dottoressa” riferiscono. Altre informazioni potrebbero forse arrivare dalle immagini registrate dalle telecamere presenti nel comprensorio, già a disposizione degli inquirenti.