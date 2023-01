DON BRUNO CANTA A “THE VOICE SENIOR”: NON VINCE MA CONQUISTA TUTTI

Data pubblicazione 20 Gennaio 2023

ROMA – Registrato qualche giorno fa, il programma Rai condotto da Antonella Clerici ha finalmente proposto il “prete canterino” dell’Alta Valsassina in orario di grandissimo ascolto: don Bruno Maggioni, parroco di Margno e dintorni si è esibito con tanto di “bis” nella puntata odierna.

Il sacerdote ha cantato “Nessuno mi può giudicare”, emozionato a fine canzone ha un po’ perso la metrica ma quando dopo la parte ufficiale del concorso ha interpretato con i due Ricchi e Poveri il “suo” classicissimo (“Mamma Maria”) ha trascinato pubblico e giuria, meritandosi applausi e la solita simpatia che caratterizza ogni suo show.

Non ha vinto, dunque, don Bruno. Però come spiegato da Clementino “Suor Cristina che ha vinto qua a The Voice non è più suora, lei ha perso e continuerà a fare il prete. Bravo!”.

RedAlV