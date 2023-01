SCI DI FONDO: MATTIA E MARCO COMBI ALLA GRANDE ALLO SKIRI TROPHY

Data pubblicazione 22 Gennaio 2023

VAL DI FIEMME (TN) – Ottime prestazioni per i fratelli Mattia e Marco Combi, portacolori dello sci club Primaluna Giovanni XXIII, allo Skiri Trophy, competizione internazionale di sci di fondo in corso tra oggi e domani sulle nevi della Val di Fiemme. Mattia ha ottenuto il primo posto nella categoria baby maschile; Marco il terzo posto nella categoria cuccioli.

Buoni risultati per l’intero team per impegno e risultati, il tutto accompagnato da tanta allegria e gioia per la partecipazione all’evento.