IL 24 E IL 25 GENNAIO IL CORSO DI FORMAZIONE SUL CONTROLLO DEI TARTUFI

Data pubblicazione 23 Gennaio 2023

BARZIO – Il 24 e 25 gennaio nella Sala ‘Pensa’ della Comunità Montana Valsassina-Valvarrone e Riviera in via Fornace Merlo 2 a Barzio, corso di formazione specifico sul controllo ufficiale dei tartufi. Il corso è dedicato principalmente ai micologi, ma è aperto a tutti coloro che sono interessati al mondo dei funghi e dei tartufi.

L’evento è accreditato ECM-CPD per tutte le professioni sanitarie. I partecipanti dovranno inviare mail a formazione@ats-brianza.it con allegata la scheda di iscrizione, reperibile dal sito www.ats-brianza.it – news on line .

Il mercato dei tartufi ha registrato, negli ultimi anni, un notevole aumento dei quantitativi commercializzati, sia allo stato fresco, sia soprattutto come prodotti trasformati. Il notevole sviluppo del settore ‘tartufo’ (che ha consentito la nascita e la crescita di un buon numero di aziende italiane medio-piccole) è dovuto per lo più all’incremento delle esportazioni, favorite dal nome e dalla fama di italianità che il tartufo bianco ha nel mondo. Sebbene poco intercettabili durante l’attività di controllo ufficiale, in quanto non commercializzate direttamente al consumatore finale, tali materie prime sono tuttavia maggiormente a rischio di frodi, sia per l’elevato valore economico, sia a causa della maggiore difficoltà delle analisi di verifica delle specie e dei parametri igienicosanitari.

Il corso si pone l’obiettivo di integrare la formazione di base del micologo, relativamente ai funghi ipogei, al fine di ottemperare agli obblighi normativi in materia di efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali. La formazione del personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali è prevista anche dal Reg. UE 2017-625, nell’allegato II, fra i “Temi per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali” dove al primo punto vi sono “Differenti metodi e tecniche di controllo, quali: ispezione, verifica, screening, screening mirato, campionamento, e analisi, prove e diagnosi di laboratorio”. L’attività proposta nel presente corso rientra pienamente in questa definizione e costituisce un necessario completamento della formazione di base di cui al D.M. 686/96, affinché i micologi operanti presso le ATS possano svolgere l’attività di controllo ufficiale anche sui funghi ipogei.

I docenti che terranno il corso sono Edoardo Suriano, micologo libero professionista con esperienza specifica, micologica e tecnico-commerciale, nel settore dei tartufi e Nicola Giovanni Sitta, micologo libero professionista e dottore in Scienze Naturali, docente presso numerosi corsi di formazione e aggiornamento per micologi, autore di importanti pubblicazioni in materia di micologia pratica-ispettiva.