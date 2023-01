LA CELEBRAZIONE ECUMENICA 2023 A PASTURO SUL TEMA DEL RAZZISMO

Data pubblicazione 23 Gennaio 2023

PASTURO – Nella Chiesa di S. Eusebio la Celebrazione Ecumenica della Parola 2023. A celebrare la funzione don Lucio Galbiati, Decano di Primaluna, don Andrea Lotterio respoinsabile ecumenismo Zona di Lecco e don Bruno Maggioni, incaricato Gruppo Missionario. All’interno le testimonianze di Raymond Abhu Bahati e Donat Munzila, i canti sono stati eseguiti dalle Corali di Margno e Casargo e Voci del Coro Elikya.

Il movimento ecumenico, che da un secolo propone la settimana per l’unità dei cristiani, ha posto quest’anno il tema della discriminazione razziale quale ostacolo alla fraternità universale. I simboli dell’acqua, versato nel fonte battesimale, e della pietra di cui sono fatte le montagne – nulla di più universale e prezioso – si sono ripetuti e rivissuti nei gesti dei celebranti e nelle parole dei profeti e di San Paolo: “Non siete più stranieri né ospiti ma cittadini dei santi!”. Ha stupito per la sua immediatezza e condivisione la testimonianza personale di Donato, immigrato congolese, il quale ha portato una motivazione sociologica degli ostacoli all’accoglienza e alla conoscenza tra i diversi popoli del pianeta. I membri del gruppo locale del Minnesota, che hanno preparato le riflessioni, auspicano che la loro esperienza personale di razzismo possa servire come testimonianza della disumanità di cui possono essere capaci i figli di Dio, nei confronti del prossimo, ma nutrono anche un profondo desiderio interiore che, come cristiani che incarnano il dono di Dio dell’unità, si sradichino le divisioni che impediscono di comprendere e sperimentare la verità che tutti apparteniamo a Cristo.

La preghiera ecumenica del padre nostro ha suggellato l’impegno proclamato di divenire responsabili verso gli esclusi e bisognosi e custodi della creazione dono del padre a tutta l’umanità, come il testo di Isaia invitava: imparate a fare il bene, cercate la giustizia.

Con il contributo di Giambattista Gianola