Data pubblicazione 23 Gennaio 2023

BALLABIO – Domani mattina, martedì 24 gennaio, alle 10:30 al cimitero di Ballabio Superiore l’ultimo saluto a Mihail “Michele” Buga. Travolto da una valanga in Valchiavenna, il corpo di Buga è stato cremato a Sondrio e domani a Ballabio gli amici del ballabiese di origine rumena potranno ricordarlo. Come da accordi tra la famiglia e il parroco di Ballabio don Benvenuto Riva, più avanti si farà una celebrazione in chiesa, anche se Buga era di religione ortodossa.