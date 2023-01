IM ACADEMY CONTINUA LA SENSIBILIZZAZIONE EUROPEA, OSPITANDO L’EVENTO IM BEYOND ZURICH

Data pubblicazione 25 Gennaio 2023

IM Academy, una piattaforma di formazione online che offre risorse per studiare i mercati finanziari e il commercio elettronico, continua a concentrarsi sul raggiungimento di un pubblico europeo. L’Accademia, fondata nel 2013 a New York, è cresciuta fino a raggiungere migliaia di studenti e offre i suoi servizi in diverse lingue. Nel 2022, ha dato la priorità al collegamento con persone in tutta Europa interessate alla sua piattaforma educativa unica.

L’ultimo esempio di questo sforzo è stato l’evento IM Academy IM Beyond Zurich. L’evento si è tenuto dall’1 al 4 ottobre presso l’Hallenstadion. Ha riunito grandi folle di studenti di IM Academy, leader e imprenditori indipendenti e ha incluso discorsi educativi e motivazionali da diversi membri del livello di Presidente dell’Accademia, nonché dal CEO di IM Mastery Academy Christopher Terry e dal CFO Isis Terry, i co-fondatori dell’Accademia.

Con il suo ultimo evento europeo, IM Academy sta continuando la sua attuale attenzione sui mercati europei, come Christopher Terry ha recentemente concluso un tour di parlare europeo che lo ha visto fare apparizioni in tutto il continente. Inoltre, IM Academy ha ospitato un evento IM Beyond a Barcellona, in Spagna, all’inizio del 2022, e prevede di ospitare un altro evento a Rotterdam, nei Paesi Bassi, nel marzo 2023.

Per Christopher Terry, IM Academy riguarda la rimozione delle barriere all’informazione per coloro che sono interessati a perseguire l’istruzione online, e questo significa raggiungere oltre i confini nazionali e connettersi con studenti di tutto il mondo.

“Dopo aver viaggiato in oltre 12 paesi durante questo recente tour in Europa, mi è venuto in mente che il 90%-95% delle persone in questo mondo sono ancora programmate in un certo modo”, ha detto Terry in un recente post su Facebook al termine del tour europeo. “Tuttavia, come esseri umani creativi, abbiamo una scelta. Possiamo scegliere i pensieri per pensare, le affermazioni per parlare e le azioni da intraprendere. Possiamo scegliere se riprogrammare o meno la nostra mente. Potrebbe non essere facile, ma la crescita che potresti sperimentare può fare la differenza.”

Messaggio di IM Academy

I commenti di Christopher Terry dopo la conclusione del suo tour europeo sono in linea con la filosofia più generale di IM Academy di incoraggiare il dialogo interiore positivo e il duro lavoro. L’Accademia è stata fondata per fornire risorse educative online accessibili a chiunque abbia una connessione Internet, rompendo le barriere all’istruzione e offrendo agli studenti l’opportunità di prendere in mano la propria istruzione.

L’idea è quella di incoraggiare un perseguimento indipendente delle conoscenze del mercato finanziario e del commercio elettronico sulla base di solidi materiali didattici. Come ha spiegato Christopher Terry in un altro recente post, questo processo comporta una mentalità e una persistenza auto-motivate.

“È ora di pensare con la propria testa. È ora di iniziare a creare qualcosa di nuovo. Se il vecchio modo non funzionava, devi creare una nuova realtà per te stesso. Una volta definita questa nuova realtà, inizia a rafforzare i percorsi neurali nella tua mente attraverso la ripetizione. Parla, afferma e visualizza la tua nuova realtà su base continua.”

Per gli studenti con questa mentalità verso l’istruzione, IM Academy offre accademie online su una varietà di argomenti, tra cui la FRX Academy per il mercato dei cambi (forex), la DCX Academy per le valute digitali, la ECX Academy per l’e-commerce, la TBX Academy per le strategie di scalping basate sul tempo e la SFX Academy per azioni e futures.

Gli studenti di IM Academy studiano questi argomenti attraverso un mix di video, letture e opportunità di impegnarsi in discussioni dal vivo con gli educatori di IM Academy attraverso sessioni GoLive online.

Educazione senza frontiere

Un tema chiave discusso durante l’evento di Zurigo è stato l’obiettivo dell’Accademia di rendere l’istruzione più accessibile enfatizzando un formato online.

In linea con questo obiettivo, sono state discusse molte delle ultime risorse online dell’Accademia, tra cui IMPulse, uno scanner proprietario che analizza la direzione e lo slancio dei mercati finanziari e distilla diversi fattori in un’unica freccia che gli studenti possono utilizzare per guidare il loro studio dei cambiamenti del mercato nel corso volta.

È stata discussa anche la nuova SFX Academy. Questa accademia è progettata per fornire una comprensione fondamentale del mercato azionario e dei futures, nonché per introdurre gli studenti a strategie di coinvolgimento del mercato più complesse come il ritracciamento di Fibonacci, che utilizza rapporti derivati da modelli per analizzare grafici e tenere traccia dei punti cardine nell’attività di mercato.

Come parte del suo impegno a entrare in contatto con nuovi membri in Europa e altrove, IM Academy è costantemente impegnata a offrire nuove risorse e nuove opportunità di adesione. Oltre a TBX e SFX, nel 2022 l’Academy ha lanciato anche TLX, i suoi servizi di affiliazione ai viaggi e allo stile di vita, e a IM Beyond Zurich, IM Academy ha annunciato un nuovo IMpowered Bundle, un’offerta di affiliazione progettata per fornire agli studenti un approccio più gestibile e flessibile allo studio in più accademie.

Nota: IM Academy è una piattaforma di formazione online e non fornisce consulenza in materia di investimenti, servizi finanziari o accesso a broker o piattaforme di trading dal vivo.