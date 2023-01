SCI DI FONDO: TRE METALLI PER I VALSASSINESI NEL CAMPIONATO REGIONALE

Data pubblicazione 30 Gennaio 2023

SCHILPARIO (BG) – Brillano i fondisti valsassinesi sulle nevi bergamasche di Schilpario. Nel campionato regionale i fratelli Combi conquistano un oro, Mattia tra gli Under 10, e un argento, Marco negli Under 12. Aurora Invernizzi del Nordik Ski ha invece confermato il terzo posto del sabato mentre quinta è arrivata Cristina Artusi dello Sci Club Primaluna.

Nell’Under 14 13° Riccardo Bergamini (Primaluna), in Under 16 7^ Maria Invernizzi (Nordik) e 9^ Elena Bortot (Primaluna). Tra i grandi sfortunata Laura Colombo che non è riuscita a concludere la gara.