ROCCOLI LORLA, RIFUGIO SENZA GESTORE: A BREVE UN NUOVO BANDO. E A MARZO CHIUDE ANCHE IL ‘GRIERA’

Data pubblicazione 2 Febbraio 2023

VALVARRONE – “Tristemente” chiuso il bel rifugio ai piedi del Legnone cerca qualcuno disposto a gestirlo – dopo la lunghissima esperienza degli Sceresini conclusa dopo trent’anni e il breve “interregno” di Antonella Orio chiuso lo scorso novembre al termine di una sola stagione di lavoro.

“A breve verrà pubblicato il bando per la gestione del nostro Rifugio Roccoli Lorla” comunica Luigi Rusconi, presidente del CAI di Dervio che è l’associazione titolare della struttura.

Alte le aspettative anche da parte del Comune di Valvarrone che si augura possa essere riaperto il rifugio, in grado di valorizzare al meglio un’area di pregio sulla quale l’ente pubblico ha investito e che può veicolare nel territorio molti turisti – attirati dalla bellezza delle cime e perché no anche dalla buona cucina.

Nel frattempo però va verso la chiusura anche l’esperienza alla guida del “Griera” dell’apprezzata rifugista Serena Sironi.

Quest’ultima lascerà a marzo l’Alpe Griera Vecchia a quota 1.734, dove per anni si è segnalata per le sue capacità ai fornelli, la preparazione di specialità alpine, erbe locali, formaggi d’alpeggio e tipicità territoriali ma anche per l’accoglienza degli escursionisti che ne ha fatto un punto di ritrovo importante oltre che un rifugio di alta montagna.

RedMont