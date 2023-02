ADDIO A EMILIO GRIGI: I FUNERALI SABATO A PRATO SAN PIETRO

Data pubblicazione 3 Febbraio 2023

CORTENOVA – Scompare all’età di 81 anni Emilio Grigi. I funerali si terranno a Prato San Pietro, frazione di Cortenova, sabato 4 febbraio alle 15 partendo dalla chiesa di S. Maria Maddalena.

Emilio Grigi, pensionato, come racconta il fratello Mario ha lavorato per molti anni come forgiatore di vecchio stampo alla ditta Galperti Flange di Prato San Pietro quando l’azienda fabbricava martelli. Ha poi lavorato alla ex Proferal di Bindo.

Alpino, anche se non tesserato negli ultimi anni, era un grande appassionato di caccia. Oltre a Mario, partecipa al lutto anche la sorella Giannina.