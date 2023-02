INTERVENTO DEL SOCCORSO ALPINO SUL LEGNONE. SONO 15 DA INIZIO ANNO “MA MOLTI INFORTUNI SI POSSONO PREVENIRE”

Data pubblicazione 6 Febbraio 2023

VALVARRONE – Intervento sabato 4 febbraio per gli uomini della Stazione di Soccorso Valsassina – Valvarrone, XIX Delegazione Lariana. Alle 12:40 circa i tecnici sono stati attivati dalla centrale della Soreu dei Laghi per il soccorso di un escursionista che a seguito di una scivolata aveva riportato una lesione a una caviglia, mentre percorreva il sentiero del Legnone, all’altezza del bivacco Silvestri, meglio conosciuto come Cà de Legn. L’escursionista è stato raggiunto, soccorso e poi trasportato in ospedale dall’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza.

Dall’inizio dell’anno, solo in un mese circa, sono già quindici gli interventi di soccorso effettuati dalla Stazione di Valsassina – Valvarrone del Cnsas. Molti infortuni o richieste di soccorso si possono prevenire, con una corretta preparazione dell’escursione o dell’uscita in montagna, valutando le proprie competenze, gli aspetti quali previsioni meteorologiche o indicazioni fornite da bollettini che monitorano la situazione relativa al rischio di valanghe. La montagna d’inverno richiede infatti accorgimenti e considerazioni specifici: sul sito sicurinmontagna.it, campagna permanente del Cnsas, trovate molte indicazioni utili.