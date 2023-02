IMPRESE: 2° SEMESTRE 2022 COMPLESSIVAMENTE POSITIVO

Data pubblicazione 10 Febbraio 2023

LECCO – Nell’ambito dell’Osservatorio congiunturale sul secondo semestre 2022, lo spaccato riguardante le imprese di Lecco e di Sondrio risulta coerente con il quadro complessivo tracciato dai Centro Studi per le tre province (Lecco, Sondrio e Como).

“Negli ultimi sei mesi dello scorso anno, lo scenario territoriale si mostra ancora articolato – evidenzia il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Plinio Agostoni – con alcuni indicatori in rallentamento, anche se in modo contenuto. Le dinamiche rilevate sono in linea con il sentiment dei colleghi imprenditori emerso nel semestre, confermato anche dai dati nazionali, e sembrerebbero indicare un assestamento della fase di crescita più che una decelerazione vera e propria, anche tenendo conto delle note difficoltà che hanno interessato la prima metà dell’anno”.