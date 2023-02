Data pubblicazione 11 Febbraio 2023

MILANO – Oggi, sabato 11 febbraio, ricorre la Giornata europea del Numero Unico di Emergenza europeo (NUE), il 112. Il numero è attivo in dodici regioni italiane ed è da comporre in tutti i casi di emergenza per la tempestiva attivazione del Soccorso sanitario, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco.

In Lombardia il servizio è gestito da AREU, Agenzia…