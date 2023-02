GRIGNA SETTENTRIONALE: CADE E PERDE LA VITA UN GIOVANE ESCURSIONISTA

Data pubblicazione 18 Febbraio 2023

PASTURO – Un alpinista è morto sul Grignone a seguito di una caduta nella tara mattinata di oggi, sabato 18 febbraio. Si tratterebbe di un giovane, originario del milanese, precipitato lungo il canalone ovest della Grigna Settentrionale. Il ragazzo non era solo, con lui degli amici che non sarebbero stati coinvolti nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino con l’eliambulanza decollata da Como.

Proprio per evitare tragedie di questo tipo, il Cnsas sta diffondendo numerosi appelli alla prudenza e al giusto equipaggiamento. “In questo periodo – si legge nella nota del Cnsas Lombardo di 48 ore fa – lungo i sentieri di montagna può ancora presente del ghiaccio, anche a quote non elevate. Per muoversi in sicurezza, è importante conoscere la differenza tra i ramponi e i cosiddetti ramponcini, perché non sono affatto la stessa cosa e conoscere la differenza è molto importante. I ramponcini da escursionismo non sono adatti per le attività alpinistiche, favoriscono una presa maggiore ma sono indicati solo per sentieri facili e con pendenze minime, non per quelli impervi. In montagna e in particolare sul ghiaccio bisogna avere i ramponi veri e propri”.