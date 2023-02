SCI ALPINO: CERTEZZA BERTOLDINI, AL TOP ANCHE NEL SECONDO SLALOM GPI

Data pubblicazione 18 Febbraio 2023

ROCCARASO (AQ) – Preciso e regolare come un orologio svizzero, Andrea Bertoldini conferma, nel secondo slalom GPI di Roccaraso, l’ottima prestazione fatta registrare giovedì sempre nella località abruzzese. Ancora quinto assoluto, e ancora primo giovane (ma secondo assoluto) nella classifica valida per il Gran Prix italia.

La gara è stata vinta ancora da Riccardo Tonetti in 1’21”19, davanti, ancora una volta, a Edoardo Saracco, altro atleta della categoria Giovani ma che non concorre alla classifica del GPI in quanto fa già parte della nazionale C.