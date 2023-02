CALCIO/CORTENOVA: NUOVO MISTER, PICCOLO RAGGIO DI SOLE. PARI INTERNO CON LA TRIUGGESE 2-2

Data pubblicazione 19 Febbraio 2023

CORTENOVA – Pareggio interno per 2-2 del Cortenova contro la Triuggese nella prima partita di mister Sozzi in panchina.

Primo tempo con poche emozioni e squadre che si controllano, ripresa più scoppiettante con quattro reti e tre espulsioni nel finale, con la gara che è sfuggita di mano al direttore di gara.

Al 3′ prima occasione per il Cortenova: mischia in area ospite una carambola su Mattioli per poco non mette fuori causa il proprio estremo difensore, mentre al 22′ sugli sviluppi di un traversone di Galli dalla destra, il colpo di testa di Diakhate viene smanacciato in angolo dal portiere. Al 44′ ospiti pericolosi con Perego che da posizione defilata coglie il palo esterno.

Ripresa più vivace: al 53′ fallo di Benedetti fuori area su Piccinni che cade dentro l’area, per il direttore di gara è calcio di rigore che Perego trasforma.

Immediato pareggio del Cortenova un minuto dopo: assist di Diakhate dalla sinistra per l’accorrente Vergottini che da due passi manda in rete. Triuggese ancora avanti al 60′ con Piccinni, autore di un eurogol con tiro da fuori area.

Il Cortenova riparte a testa bassa all’attacco, al 73′ Busi colpisce la traversa da cinque metri dalla porta avversaria.

All’83’ la conclusione di Taricco viene ribattuta in angolo dal portiere avversario e all’85’ su assist di Diakhate dalla fascia sinistra colpo di testa vincente di Busi (nell’immagine a destra) per il 2-2.

Nel finale diverse ammonizioni ed espulsioni per Diakhate e Perego causa reciproche scorrettezze al 90′, mentre Taricco viene espulso al 92′ per un fallo di gioco.

M. C.



CORTENOVA-TRIUGGESE 2-2

Primo tempo 0-0

CORTENOVA: Corallo, Benedetti, Melesi, Sergio Fazzini, Tarcisio Fazzini (Taricco dal 72′), Ermenegildo Ciresa, Alex Fazzini, Galli, Busi, Diakhate, Vergottini (Bellati dal 79′).

Allenatore: Sozzi

TRIUGGESE : Bolognini, Colombo, Mattioli, Novara, Filippo Mitrano, Monguzzi, Piccinni (dal 79′ Ceraulo), Mandelli, Nese, Perego, Bartolotti (dal 63′ Bellotti).

Allenatore: Casiraghi

Marcatori: 53′ rig. Perego (T), 54′ Vergottini (C), 60′ Piccinni (T), 85′ Busi (C).

Arbitro: Francesco Andrea Martucci di Busto Arsizio