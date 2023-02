CROSS COUNTRY: IVAN TESTA (VAM RACE) VINCE CON LA RUOTA FORATA

Data pubblicazione 21 Febbraio 2023

CALICE LIGURE (SV) – Successo a Calice Ligure, nel savonese, per Ivan Testa. Il biker di Lecco, portacolori della valsassinese Vam Race, si è imposto nel cross country, terza edizione del trofeo Carbuta Park Xco, gara valida per il regionale Fci Liguria, nonché Top Class regionale.

Tracciato di 3800 metri, che proponeva in partenza un tratto in salita, prima in asfalto e poi sterrato. Nella seconda parte i bikers hanno dovuto mettere in evidenza le proprie capacità di guida, in un tratto in discesa, che proponeva tratti veloci, single track, drop e paraboliche di grande interesse.

Il biker ha dominato nella sua categoria del master 4 (45/49) vincendo con autorità, arrivando al traguardo con la ruota posteriore a terra.

“Mi sono divertito molto su questo percorso – le parole di Testa a fine gara -. Prima parte dura, mentre nella seconda parte è stato divertente guidare il mio mezzo meccanico. A metà dell’ultimo giro, in un tratto di pietraia, sono incappato in una foratura. Ma ormai il traguardo era vicino. Bravi gli organizzatori, percorso bello e ritorno a casa con una bella vittoria che dedico a tutta la Vam Race”.