A PRATO SAN PIETRO LA “TRIPPA DI BENEFICIENZA” PER IL PICCOLO TOMMI

Data pubblicazione 22 Febbraio 2023

CORTENOVA – “Trippa di beneficenza” alla Trattoria dei Mulini di Prato San Pietro, Cortenova, dove sabato 25 febbraio verrà venduto d’asporto il celebre piatto, dalle 18 alle 20. Il ricavato dell’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione Santa Maria Maddalena, sarà devoluto alla raccolta fondi “Un sostegno per il mio migliore amico Tommi“.

Tommi è un bambino di Valmadrera nato il 30 luglio 2021 e, dal primo giorno di vita, ha dovuto combattere contro il suo peggior nemico, il Gabrb3. È una malattia genetica che riscontra meno di 100 casi in tutto il mondo e di cui non c’è ancora una cura. I genitori, Umberto Dolcini e Martina Delle Marchette, hanno fondato la raccolta fondi con lo scopo di potenziare la ricerca verso una patologia ancora troppo sconosciuta. Per fare ciò, si fa affidamento ad un ricercatore di Genova che si sta occupando della questione con risultati incoraggianti.

“Vogliamo aderire anche noi alla raccolta di fondi per Tommi che ha lo scopo di aiutare quelle famiglie che si trovano in situazioni simili” commentano gli organizzatori dell’evento.