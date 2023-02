VOTA FINO A DOMANI IL SONDAGGIO SUGLI AUTOVELOX ANCHE IN VALSASSINA

Data pubblicazione 22 Febbraio 2023

VALSASSINA – La consueta consultazione on line di VN sta trattando per una settimana la visione dei nostri lettori a proposito della possibile introduzione di impianti tipo Autovelox anche in Valsassina.

Per esprimere la tua opinione puoi rispondere attraverso il sondaggio di Valsassinanews – che è in corso già con molti voti e avrà termine nella mattinata di domani, giovedì 23 febbraio.

Fino ad allora si può partecipare votando la propria preferenza nel box qui sotto, oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.