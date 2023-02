BANDO EMBLEMATICI: 431.000 € PER GIOVANI E INTEGRAZIONE

Data pubblicazione 23 Febbraio 2023

LECCO – Concluso l’iter di valutazione del Bando Emblematici provinciali 2022 promosso da Fondazione Cariplo in collaborazione con la Fondazione comunitaria del Lecchese, sono stati approvati e finanziati i progetti per complessivi 431mila euro. Nello specifico: “Scuola giovani competenti (Lecco) per 83.500 euro; “Per una Campsirago aperta e inclusiva” (Colle Brianza) per 80mila euro; interventi di recupero degli spazi dell’abbazia San Pietro al Monte (Civate) per 80.500 euro; “Cultura è partecipazione” (Lecco) per 102mila euro, “Roaming – Processi di integrazione dei Rom e Sinti” (Milano) per 85mila euro.