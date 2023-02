METEO: VERSO UN FINE SETTIMANA FREDDO, TORNA ANCHE LA NEVE

Data pubblicazione 24 Febbraio 2023

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Dopo un lungo periodo di assoluto riposo la stagione invernale si risveglierà nei prossimi giorni, ritorneranno freddo e probabilmente anche la neve a quote pianeggianti. Una massa d’aria gelida di origine artico-continentale si getterà nel bacino del Mediterraneo tra domenica 26 e lunedì 27 febbraio recando un calo delle temperature molto corposo e alcune precipitazioni che toccheranno a tratti anche le zone pianeggianti.

Il minimo depressionario che si formerà sull’alto Tirreno recherà le maggiori precipitazioni al Centro Sud, mentre i nostri territori resteranno un po’ ai margini del peggioramento, come le volte scorse. Il fronte freddo giungerà nella serata di sabato mentre le precipitazioni si presenteranno a partire dal pomeriggio di domenica.

Il calo termico di almeno 8-10°C favorirà il ritorno della neve (debole) alle quote di pianura, situazione simile è attesa anche per la giornata di lunedì 27 febbraio.

In dettaglio, venerdì 24 febbraio nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, ma non sono attese precipitazioni. Temperatura mattutine attorno ai 7°C, massima tra 12-13°C. Venti deboli da Ovest.

Sabato 25 febbraio bel tempo per l’intera giornata, clima ancora mite. Temperatura mattutina attorno 8°C, massime tra 16/17°C. Venti deboli provenienti da Ovest.

Domenica 26 febbraio nubi in progressivo aumento, deboli precipitazioni, neve debole fino a quote pianeggianti. Clima più rigido. Temperatura mattutina attorno 4-5°C, massime tra 5/6°C. Venti deboli da Sud-Est.

Evoluzione per lunedì 27 febbraio: coperto con deboli nevicate, freddo pungente.

Fabio Porro