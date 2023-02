SCI ALPINO/BERTOLDINI VINCE LA GPI GIOVANI E RESTA IN NAZIONALE

Data pubblicazione 24 Febbraio 2023

PISOGNE (BS) – Andrea Bertoldini vince con largo anticipo la classifica GPI Giovani assicurandosi anche per il prossimo anno un posto nelle Squadre Nazionali.

La certezza matematica è arrivata ieri, al termine delle gare di Slalom Fis GPI Giovani e Senior che si sono tenute in Val Palot. I piazzamenti di Bertoldini gli hanno permesso di mettere al sicuro la vittoria e un posto garantito tra le fila degli Azzurri per la prossima stagione. Soddisfazione da parte dello stesso Bertoldini e di tutto lo staff tecnico dello Sci Club Lecco per il grande risultato.

Tornando alle due gare di mercoledì e giovedì. Nella prima gara Bertoldini ha chiuso in 14ª posizione, mentre Luca Bianchi purtroppo è uscito nella prima manche. Nella gara di ieri, Bertoldini ha migliorato di quattro posizioni piazzandosi al 10° posto al termine di una buona gara, mentre Bianchi ha chiuso in 24ª posizione.