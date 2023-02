SEGGI CHIUSI, SEGGI APERTI. SI VOTA IL 14 E 15 MAGGIO A BALLABIO E VALVARRONE

Data pubblicazione 24 Febbraio 2023

ROMA – Il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato le date delle prossime elezioni amministrative, si voterà domenica 14 e lunedì 15 maggio in 800 Comuni, cinque dei quali nel lecchese: Calolziocorte, Ballabio, Oliveto Lario, Robbiate e Valvarrone.

A Calolziocorte è a fine mandato il sindaco Marco Ghezzi, di centrodestra e già pronto a ricandidarsi. A Daniele Villa e Bruno Polti sono in scadenza rispettivamente a Robbiate e Oliveto Lario, così come Luca Buzzella, primo sindaco del Comune di Valvarrone nato nel 2018 dalla fusione di Introzzo, Tremenico e Vestreno. A Ballabio invece il voto è anticipato per le dimissioni di Giovanni Bruno Bussola (che si ricandiderà) a seguito di screzi interni alla maggioranza di centrodestra.