TELECAMERE AI RESINELLI. SOTTOSCRITTO IL PATTO PER LA SICUREZZA URBANA

Data pubblicazione 24 Febbraio 2023

LECCO – Questa mattina il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Sergio Pomponio, al quale ha preso parte anche il sindaco del Comune di Abbadia Lariana per esaminare il progetto di videosorveglianza che il Comune in qualità di ente capofila della convenzione con i Comuni di Ballabio, Lecco e Mandello del Lario nonché Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino per la gestione associata di alcuni servizi in località Piani Resinelli, ha predisposto per partecipare al bando di finanziamento promosso dal Ministero dell’Interno.