‘GRIGNE SKYMARATHON’, A SETTEMBRE IN VALSASSINA L’UNICA TAPPA ITALIANA DI SKYRUNNING WORLD SERIES

Data pubblicazione 25 Febbraio 2023

PASTURO – Grigne Skymarathon, ecco le date da segnarsi in rosso per l’unica tappa italiana di Skyrunning World Series. L’evento, proposto da Team Pasturo in collaborazione con Falchi Lecco e GSA Cometa, aprirà ufficialmente le pre iscrizioni lunedì. Termine ultimo per mandare la propria candidatura il prossimo 30 aprile. In palio un numero massimo di 300 pettorali che verranno assegnati in base a un curriculum sportivo vagliato dal comitato organizzatore.

Vista l’estrema tecnicità del tracciato, gli aspiranti finisher dovranno dimostrare di avere portato a termine tre skyrace e una skymarathon. Novità 2022 l’assegnazione di una wild card per la Grande Corsa sul Sentiero Roma. La prova marathon è stata riconosciuta “Gara Certificata e Qualificante Kima”. Cosa vuol dire? Ai nostri finisher 2023 che effettueranno la preiscrizione alla Grande Corsa sul Sentiero Roma, indipendentemente dal piazzamento in classifica, saranno riservate 100 wild card che permetteranno loro di saltare il sorteggio. Attualmente per entrare nella starting list del Trofeo Kima sono richieste quali credenziali un bel bagaglio d’esperienza e un minimo di punti ITRA (650 per gli uomini, 500 per le donne).

L’impresa però è tutt’altro che agevole: i pettorali disponibili sono 350 e per l’ultima edizione sono pervenute più di 2000 richieste da tutto il mondo. Grazie a questo importante riconoscimento, i finisher 2023 in Grigna avranno invece un accesso diretto alle iscrizioni senza passare per il sorteggio.

Non solo, Grigne Skymarathon sarà anche prova “Premier” del circuito di coppa del mondo: saranno assegnati punteggi doppi rispetto ad altre gare.

Come da programma, l’edizione 2022 del Memorial Davide Invernizzi andrà in scena sabato 16 settembre con eventuale data di recupero in caso di maltempo il giorno successivo. Location di partenza e arrivo, come sempre, Pasturo. Dal cuore della Valsassina 300 corridori del cielo puntigliosamente selezionati affronteranno 42 km e 3.600 m d+ con passaggio ai 2.184m della Grigna Meridionale e ai 2.410 di quella Settentrionale. L’evento è supportato da Regione Lombardia e da diversi enti locali.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.grigneskymarathon.com.