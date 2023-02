IL CARNEVALE “INDIANO” ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ‘ROVEDA’ DI CASARGO

Data pubblicazione 25 Febbraio 2023

CASARGO – Quest’anno la Scuola dell’Infanzia ‘Bernardo Roveda’ ha voluto festeggiare il 48° Carnevale ambrosiano in modo diverso: senza travestimenti portati da casa e quindi tutti differenti, ma costruendo dei costumi e gli accessori – realizzati dagli stessi bambini con le insegnanti.

Il tema che è stato scelto è stato quello degli Indiani, in particolare si è voluta rappresentare la tribù dei piedon. “A noi maestre questo sembrava un modo divertente per aumentare la collaborazione tra i bambini, l’aiuto reciproco nel realizzare il tutto, lo stare insieme serenamente e soprattutto il sentirsi parte di un grande gruppo unito, di una “tribù”: tutti diversi, ma uguali e unici. – hanno commentato le insegnanti – Così ci siamo messi subito all’opera: abbiamo realizzato le collane con la pasta colorata, il totem con le scatole dipinte e vari disegni, il fuoco, la grande tenda con i nostri piedon per poterci riunire al di sotto di essa, le piume per i copricapo e i vestiti. Poi oggi, per festeggiare il Carnevale tutti insieme, abbiamo indossato i nostri travestimenti e abbiamo sfilato per le vie di Casargo con coriandoli, bolle di sapone, stelle filanti e musica”.