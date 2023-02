FOTO: CARNEVALE IN ALTOPIANO E A PASTURO CON LE FESTE NEGLI ORATORI

Data pubblicazione 26 Febbraio 2023

BARZIO/PASTURO – Anche nella Comunità Pastorale Maria Regina dei monti le tradizionali feste del 48° carnevale ambrosiano dei ragazzi – organizzato dagli oratori in collaborazione con altre associazioni dei paesi.

Il tema proposto dalla Fom, Fondazione degli Oratori Milanesi era Big face-màscheràti e consisteva nel realizzare grosse mascherone, umoristiche e ironiche, che hanno spesso anche risvolti storici e culturali ma non sempre è seguita. A Pasturo numerosi bambini e ragazzi si sono ritrovati in variopinte e coloratissime maschere in oratorio dove gli animatori hanno proposto giochi, balli e offerto una gustosa merenda; per l’Altopiano valsassinese il carnevale si è tenuto all’oratorio di Barzio con lo stesso programma.

Il carnevale a Pasturo:

Il carnevale a Barzio: