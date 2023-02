MORTI IN GRIGNA. RICCARDO E CHRISTIAN, GRANDI AMICI CON LA STESSA PASSIONE PER LA MONTAGNA

Data pubblicazione 26 Febbraio 2023

LECCO – Riccardo Farina, 39 anni, e Christian Cornago, 35enne, hanno perso la vita insieme ieri durante un’ascensione nella variante Zucchi, nel canale Ovest della Grigna settentrionale, a circa 2.200 metri di quota.

Grandi amici, condividevano la stessa passione per la montagna. I due alpinisti erano entrambi originari di Almè, in bergamasca, anche se Riccardo da una decina d’anni si era trasferito a Valbrembo, e proprio per riavvicinarsi avevano appena preso casa in due appartamenti sullo stesso pianerottolo. Ieri sera, quando si è diffusa la notizia della tragedia, alcuni amici di Christian – racconta Bergamonews – si sono dati appuntamento davanti alla pizzeria d’asporto gestita dal fratello, locale ovviamente già chiuso per lutto.

Le salme si trovano all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco, domani verranno traferite nei paesi di residenza dove familiari e amici potranno dare loro l’ultimo saluto, con le esequie quasi certamente previste per la giornata di mercoledì.

In questo periodo – ribadisce il Soccorso alpino – le condizioni di innevamento sono anomale perché c’è poca neve e si forma del ghiaccio sulle porzioni di roccia più esposte. In particolare, sulla Grigna Settentrionale il canale Zucchi appare innevato ma soprattutto nella parte più in alto è richiesta una grande esperienza, con elevate competenze e soprattutto è necessario procedere legati. Con queste condizioni, per andare in montagna in sicurezza occorre essere molto preparati e consapevoli della situazione.