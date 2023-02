SUEGLIO. ALLA SFILATA DI CARNEVALE IL SINDACO DIVENTA… CARDINALE

Data pubblicazione 26 Febbraio 2023

SUEGLIO – Partecipata sfilata in maschera in quel di Sueglio, con il piccolo paese “autonomo” della Valvarrone animato da travestimenti in qualche caso eccentrici.

La particolarità del corteo locale è rappresentata dalle maschere “Doppie” [come nella foto a destra] e Craponi, autentici tratti distintivi di questa piccola ma sentitissima manifestazione di carnevale, con una sfilata che dura tutto il giorno compiendo soste nei paesini della Valvarrone.

Su tutti, un primo cittadino Sandro Cariboni per l’occasione trasformatosi in cardinale.

Del resto, si sa che a carnevale ogni scherzo vale – e da sempre sacro e profano finiscono per mescolarsi…

RedValv