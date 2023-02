CON “FO DA MÈSE” I GIOVANI PREMANESI RISCOPRONO IL TEATRO

Data pubblicazione 27 Febbraio 2023

PREMANA – Due serate che hanno fatto il pienone al teatro parrocchiale di San Rocco a Premana dove gli adolescenti e i giovani della Pastorale Giovanile hanno messo in scena Fo da mèse (“Fuori da messa” in premanese), una special performance divertente che ha raccolto tante sorrisi e ovazioni tra i presenti di ogni età, tra cui il parroco don Matteo Albani.

Varie le esibizioni presentate con un miscuglio unico dai contenuti esilaranti tra parodia religiosa e attualità, protagoniste due vecchiette premanesi che si ritrovano appunto dopo messa e commentano tutto quello che avviene, in dialetto, divagando sulla vita della parrocchia e sui loro rapporti con le novità tecnologiche.

Un evento che inizia a gennaio con l’idea di fare “Teatro di carnevale dei giovani e degli adolescenti della parrocchia” come raccontano gli stessi giovani sui social “Così si incomincia a scrivere il copione e, dopo un mese di prove e di nottate in San Rocco, di risate e sgridate, di continui cambi di scenette e di ruoli si è andati in scena in due serate sold out, con teatro pieno di grandi e di piccoli che ci ha fatto veramente piacere: non ci aspettavamo tanta gente. È stato veramente bello e per questo non ci fermeremo qui”.

“Grazie di cuore a tutti voi per il bellissimo spettacolo – ha commentato il parroco –, per le risate immense ma soprattutto per la serietà e per l’entusiasmo con i quali avete pensato, prodotto e realizzato queste due serate. Infine grazie per la gioia che ci avete trasmesso in queste ore dove ci avete regalato momenti di spensieratezza, di leggerezza, ma anche di profondità! Siete stati unici. Avanti così e alla prossima!”

Tanti i ringraziamenti a fine serata per chi ha aiutato i ragazzi con i costumi, la scenografia e alla band i Mmalifiin per il graditissimo finale in musica. Il tutto per finanziare la partecipazione del viaggio a Lisbona per la GMG 2023.