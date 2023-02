CFPA ‘ON THE ROAD’: VIAGGI DI ISTRUZIONE A PARIGI, IN SICILIA E POLONIA

Data pubblicazione 28 Febbraio 2023

CASARGO – Saranno due mesi intensi per gli studenti del Cfpa di Casargo: sono ripresi a pieno regime in attività extra didattiche e scambi internazionali, a sottolineare l’orientamento dell’istituto ad un approccio multidisciplinare con una proposta formativa arricchente per i propri studenti. Lo scambio formativo è una preziosa occasione di condivisione di pratiche che permette ai ragazzi di confrontarsi con realtà e tradizione culinarie differenti dalla nostra.

La stagione inizia a marzo, quando i dieci migliori ragazzi del terzo anno saranno ospiti dal 27 al 29 marzo dell’Associazione Mattias Peri di Livigno, Onlus fondata il 20 ottobre 2016 dagli amici più stretti dello chef Mattias Peri, primo cuoco livignasco e valtellinese ad essere insignito di una Stella Michelin (nel 2009). L’Associazione, presieduta dalla compagna di Mattias, Manuela Galli, ha come scopo quello di incentivare giovani studenti di talento in materie gastronomiche, erogando ogni anno borse di studio destinate a cinque studenti scelti mediante concorso. Per l’occasione i ragazzi del Cfpa di Casargo, insieme a altre scuole del centro nord, avranno la possibilità di effettuare uno show cooking insieme a alcuni tra i più illustri chef stellati.

Successivamente, tra il 3 e il 7 aprile, 29 studenti del Cfpa di Casargo appartenenti alle classi quarte e quinte voleranno a Villepinte, un Comune nell’area metropolitana di Parigi. I ragazzi avranno la possibilità di partecipare a laboratori dedicati alla cucina francese presso il Cefaa, la scuola per apprendisti. Durante il soggiorno non mancheranno momenti di formazione in cui i ragazzi visiteranno le aziende del territorio, leader nella produzione di champagne e formaggi.

Nella seconda metà di aprile, dal 17 al 21 aprile, 15 ragazzi del terzo anno saranno diretti a Randazzo, in provincia di Catania, dove verranno accompagnati in cucina per due intere giornate da illustri chef e dove potranno partecipare a giornate culturali per scoprire l’eccellenza dei prodotti siciliani come il pistacchio di Bronte.

Infine, a fine settembre gli alunni del quinto anno voleranno in Polonia. Durante il viaggio, i ragazzi avranno l’occasione di visitare i campi di concentramento diventati per il mondo intero i simboli dell’olocausto, dello sterminio e del terrore a Auschwitz e Birkenau. Ovviamente, oltre al focus storico, il soggiorno prevedrà una serie di importanti lezioni impartite dai migliori chef polacchi per ampliare ulteriormente il ventaglio di esperienze culinarie che gli alunni sono tenuti conoscere.

“È sempre bello poter vedere i ragazzi che mettono in pratica le loro competenze – commenta Francesco Maria Silverij, presidente del Cfpa – soprattutto dopo il periodo post pandemia. Finalmente abbiamo superato i momenti più critici, tanto che la voglia di rimettersi in gioco è davvero alta, noi la viviamo e la percepiamo tutti i giorni a scuola e siamo fieri che i nostri alunni siano sempre così entusiasti delle esperienze vissute. Il Cfpa di Casargo ritorna a rivestire un ruolo importante a livello territoriale e internazionale con l’obiettivo di riportare l’attenzione sulle capacità professionali dei nostri studenti e del nostro personale. In quest’ottica, ho personalmente ripreso i rapporti con i sindacati del territorio in modo da garantire un ambiente sereno per tutti”.

“Siamo fortemente convinti che la didattica non debba essere solo in classe – aggiunge Marco Cimino, direttore del Cfpa -. Queste esperienze sono formazione a tutti gli effetti perché coinvolgono l’alunno al 100%. Il confronto tra ragazzi e professori stranieri e l’immersione nelle esperienze lavorative sono due plus imprescindibili per il loro futuro personale e professionale. Secondo questo principio, la proposta formativa del Cfpa di Casargo non smette mai di rinnovarsi e, proprio per questo, ho portato all’attenzione dei rappresentanti provinciali e regionali la proposta per una nuova offerta formativa dedicata alla figura dell’Operatore Agricolo e Gestore dell’Allevamento, seguendo le esigenze delle dinamiche del mercato”.