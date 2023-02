“ILLUMINA DI BLU”: 4 APPUNTAMENTI ONLINE PER EDUCATORI E INSEGNANTI

Data pubblicazione 28 Febbraio 2023

MARGNO – L’associazione “Illumina di Blu Valsassina” organizza per il prossimo mese di maggio quattro webinar sul tema della cornice comportamentale.

Gli incontri sono affidati a Paola Demurtas e Sara Checchia e tratteranno di comunicazione funzionale, abilità di autonomia, toilet training e gestione della messa a letto, sono rivolti principalmente ad insegnanti, educatori, genitori, tnpee, psicologi.

Gli appuntamenti saranno su piattaforma Zoom con modalità sincrona per un numero massimo di dieci partecipanti. La partecipazione ad ogni webinar prevede un costo di 50 euro con sconto del 50% per gli associati. Termine iscrizioni il 21 aprile. Per maggiori iscrizioni e informazioni formazione.illuminadiblu@gmail.com o telefonare a Morena Fazzini (3404722643).