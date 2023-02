METEO: TORNANO FREDDO E NUVOLE, CONTINUA LA SICCITÀ

Data pubblicazione 28 Febbraio 2023

PREVISIONI METEOROLOGICHE – È stato un fine settimana freddo con qualche precipitazione ma le grandi piogge rimangono ancora ben lontane. La massa d’aria gelida che si è buttata nel bacino del Mediterraneo nel fine settimana ha generato un vortice depressionario al largo della Corsica, così facendo le precipitazioni si sono mantenute nuovamente a distanza dai nostri territori, mentre la siccità spadroneggia da molti mesi.

Cosa succederà nei prossimi giorni? La fredda circolazione depressionaria si avvierà verso il Centro-Sud ma rimarranno nubi innocue per qualche giorno e termiche in leggero rialzo.

Martedì 28 febbraio cieli molto nuvolosi o coperti, ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio. Temperatura mattutina attorno a 0°C, pomeridiana attorno a 7°C. Zero termico diurno in calo verso 400 metri. Venti deboli provenienti da Ovest-Sudovest.

Mercoledì 1° marzo cieli in prevalenza poco nuvolosi, nubi in aumento dalla serata, nessuna precipitazione. Temperatura mattutina attorno a 1°C, massime tra 8/9°C. Zero termico diurno in risalita verso i 1200 metri. Venti deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

Giovedì 2 marzo cieli molto nuvolosi con deboli pioviggini, debole nevischio a 900 metri. Temperatura mattutina attorno a 3°C, pomeridiane tra 10/11°C. Zero termico diurno in risalita verso i 1300 metri. Venti deboli da Nordovest.

Fabio Porro