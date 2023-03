IN PENSIONE TONINO MANENTI, RESPONSABILE FINANZE DEL COMUNE DI BALLABIO

Data pubblicazione 1 Marzo 2023

BALLABIO – All’anagrafe è Antonino Maria Carmelo Manenti, per tutti semplicemente Tonino. Il baffuto responsabile del servizio finanziario del Comune di Ballabio va in pensione “dopo 27 anni 3 mesi e un giorno” precisa l’interessato con la precisione del mestiere. Oggi l’ultima giornata di lavoro nella rosea villa comunale, ma già venerdì scorso i colleghi hanno organizzato una festicciola a sorpresa, attirandolo con una scusa nella casetta al parco Grignetta per i saluti, la torta i palloncini e le obbligatorie foto per l’occasione.