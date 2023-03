BARZIO. CON 24MILA EURO SI ALLARGA LA STRADA PER LE BAITE DI NAVA

Data pubblicazione 2 Marzo 2023

BARZIO – Con una spesa di 24.200 euro il Comune di Barzio allargherà la strada agro-silvo-pastorale di località Nava, tratto iniziale della Vasp che dal piazzale della funivia porta ai Piani di Bobbio e che presenta diversi passaggi stretti e dissestati.

La giunta del sindaco Giovanni Arrigoni Battaia, riunita in videoconferenza, ha approvato il progetto definitivo redatto dall’agronomo forestale Giulio Zanetti. Già spesi i 2.028 euro per le spese tecniche, il Comune garantisce la copertura finanziaria per i 21.725,80 euro necessari alla realizzazione dell’opera, i tempi di realizzazione sono calcolati in 60 giorni dalla consegna dei lavori.

Già a novembre il Comune aveva eseguito piccoli interventi di manutenzione, ora si procederà alla vera e propria manutenzione straordinaria sul tracciato che risale agli anni ’50-’60 del secolo scorso. Con pendenze anche superiori al 20%, la strada è usata principalmente per accedere ai boschi o ai pascoli a monte.

“Si procederà – si legge nella relazione dell’agronomo – all’implementazione della pavimentazione fondo stradale evitare fenomeni di ruscellamento e corrivazione così da garantire un più agevole passaggio dei mezzi, anche sbancando e livellando spuntoni di roccia emersi dallo sterrato. Verrà leggermente ampliato il lato a valle, con pavimentazione in cemento, e coperte le buche. Conseguentemente si provvederà al taglio di alcune piante e ceppaie cresciute sul bordo stradale”.

“Il materiale ottenuto dagli scavi – prosegue la relazione – verrà in parte usato per il livellamento del fondo, soprattutto nei punti più erosi, o in quelli in cui è stata messa in luce la roccia viva, che dovrà essere in parte sbancata; verrà quindi riutilizzato in loco per il livellamento e la sistemazione del fondo stradale sul quale però verrà poi steso apposito materiale adatto, spezzato di cava “tipo calcare”, con granulometria assortita, al fine di formare una adeguata “massicciata stradale” sul lato di valle poi ampliato e pavimentato”.

