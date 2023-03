IL SONDAGGIO DI VN. LA DROGA IN VALLE GIRA ED È UN PROBLEMA “NASCOSTO”

Data pubblicazione 2 Marzo 2023

VALSASSINA – La consueta consultazione on line di VN ha chiesto per una settimana ai nostri lettori un’opinione sulla diffusione della droga in Valsassina.

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del sondaggio , che ha visto abbastanza concordi i molti votanti con il 58% dei partecipanti che ha scelto la voce “Sì, c’è ma non se ne parla” ai quali si aggiunge un 24% di consensi per “Ma le forze dell’ordine?“. “Non mi risulta” è invece significativamente appena al 2%.

Nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì prossimo, 9 marzo. Questa volta si parla dei troppi morti sulle nostre montagne nelle ultime settimane, DROGA IN VALLE, PROBLEMA "NASCOSTO"? Sì, c'è ma non se ne parla (58%, 264 Voti)

Ma le forze dell'ordine? (24%, 108 Voti)

Come ovunque (13%, 58 Voti)

È sempre il solito magna-magna (3%, 14 Voti)

Non mi risulta (2%, 8 Voti)

L'argomento non mi interessa (1%, 3 Voti) Totale votanti: 455 Loading ... Loading ... .

