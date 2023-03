TRUFFA. MANDRIE IN STALLA MA PRENDONO CONTRIBUTI PER L’ALPEGGIO, 88 AZIENDE NEI GUAI

Data pubblicazione 2 Marzo 2023

SONDRIO – Si stima un danno all’erario di oltre 4 milioni di euro per i contributi pubblici percepiti da 88 aziende agricole che dichiaravano di mandare gli animali al pascolo in montagna mentre in realtà restavano nelle stalle in pianura.

I fatti contestati riguardano contributi europei erogati da Regione Lombardia nell’ambito della Politica Agricola Comune a sostegno degli allevamenti montani ma la Guardia di Finanza di Menaggio e la Procura di Sondrio hanno accertato che numerose domande di aiuto contenevano dati falsi.