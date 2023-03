METEO: FINE SETTIMANA GRADEVOLE, LA PRIMAVERA SEGNA IL PASSO

Data pubblicazione 3 Marzo 2023

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Dopo le modeste precipitazioni dei giorni scorsi, che sicuramente non hanno scalfito la siccità, nel prossimo fine settimana assisteremo ad un deciso miglioramento delle condizioni meteo. Il ciclone Juliette ha interessato il Centro-Sud ed il Piemonte con ottimi accumuli nevosi nella notte scorsa. Sui nostri territori nelle ultime ore si sono registrate alcune deboli precipitazioni ma la nuova espansione dell’Alta pressione inibirà l’arrivo di qualsiasi fronte perturbato.

Ci attende dunque un fine settimana ben soleggiato e mite con temperature in graduale ripresa. Temperature mattutine comprese tra 3/5°C, massime tra 12/13°C. Zero termico diurno in rialzo verso i 1800 metri. Venti deboli provenienti da Nord-Nordest.

Tendenza per lunedì 6 marzo: cieli molto nuvolosi al mattino con deboli precipitazioni, in graduale attenuazione dal pomeriggio e ampi rasserenamenti in serata.

Fabio Porro