BUONA LA PRIMA AL MASTER CICLI POZZI DI MTB “GRIFFATO” VAM RACE

Data pubblicazione 6 Marzo 2023

CASSINA RIZZARDI (CO) – Il circuito del Master Cicli Pozzi di Mtb dell’Acsi di Como-Lecco è iniziato con il botto.

A Cassina Rizzardi, in provincia di Como, si sono schierati ai nastri di partenza 230 partenti. Quattro giri del tracciato per tutte le categorie, con i Primavera impegnati sui due giri. Fascia Donne, Debuttanti e Supergentlemen, invece, tre giri. Una bellissima giornata anche a livello meteo, e tutto è filato via in maniera perfetta, grazie all’ottimo lavoro svolto dal gruppo Amici di Cassina (la gara era sotto l’egida dell’associazione Amici Comaschi).

Anche l’edizione 2023 del trofeo Ronco Vecchio, quindi, ha avuto un grande successo, con l’ambito riconoscimento conquistato dal team Trb Hersh Racing Team società che ha preceduto il Team Oliveto ed il Rampi Club Brianza di Monguzzo (80 le società che hanno aderito alla competizione). Molto bene anche i vari servizi pre e post gara allestiti dal comitato organizzatore.

Per quanto concerne i quattro giri il miglior tempo è stato fatto registrare dal valtellinese Matteo Ciaponi (58’44”) che ha preceduto di due secondi Marco Alloni, di cinque secondi Mirko Travaglini, e di nove secondi Giovanni Codeghini. Nello spazio di meno di dieci secondi quattro bikers, ad evidenziare il buon livello di gara, e la grande incertezza che si è vissuta per quanto concerne l’assoluta. Quinto Francesco Colombo (XBike). Completano la top ten Mattia Achler (Laghee Mtb), Luca Benvenuti (Comobike), Gianluca D’Ambros (Uc Induno Olona), Luca Fontana (Laghee Mtb) e Mattia Paredi (Team Laghee).

Questi i primi tre di ogni categoria:

Junior: 1. Giovanni Codeghini (Team Oliveto), 2. Mattia Achler (Laghee Mtb), 3. Luca Fontana (Mtb Laghee).

Senior 1: 1. Mattia Paredi (Team Laghee); 2. Luca Romanoni (Swatt Club); 3. Matteo Fusi (Rampi Club Brianza).

Senior 2: 1. Matteo Ciaponi (Hardennobike); 2. Marco Alloni (Passione Bici); 3. Andrea Bonacina (Wet Life Velolario).

Veterani 1: 1. Luca Benvenuti (Comobike); 2. Gianluca D’Ambros (Uc Induno); 3. Alessandro Maiuolo (Cicli Battistella).

Veterani 2: 1. Mirko Travaglini (Trb Hersh); 2. Francesco Colombo (Team XBike); 3. Michele Bonacina (Trb Hersh).

Gentlemen 1: 1. Domenico Agostinone (Loris Bike), 2. Andrea Artusi (Pavan); 3. Davide Carrubba (Team Laghee).

Gentlemen 2: 1. Luca Luraghi (Team Uslenghi); 2. Fabrizio Baggi (Sc Triangolo Lariano); 3. Cesare Moro (Team Rcr).

SuperG. A: 1. Vincenzo Cuccurullo (Vc Valsesia); 2. Roberto Manzoni (2×2 Brenna), 3. Giorgio Acquati (Bike Team Mandello).

SuperG B e C: 1. Cosimo Balducci (F.lli Rizzotto); 2. Carmelo Belcastro (Croce Verde Pavese); 3. Massimo Dell’Oro (Rampi Club Brianza).

Debuttanti: 1. Andrea Folcio (Laghee Mtb); 2. Nicola Genini (Gruppo Bi Morbegno), 3. Mirko Di Pascoli (Team Uslenghi)

Donne: 1. Francesca Cucciniello (Ride Like a Mummy); 2. Casey Thompson (Pink Wave); 3. Valentina Pesatori (Team Oliveto).

Primavera: 1. Lorenzo Bulanti (Us Carbonate); 2. Artem Kulagin (Us Carbonate).

Le classifiche complete sono sul sito ufficiale del Master Cicli Pozzi.

Riconfermata l’importante collaborazione con lo sponsor tecnico Vam (azienda di Moggio) leader dell’abbigliamento personalizzato, sportivo e da lavoro, proponendo prodotti di qualità e resistenza, che veste anche in questa stagione i leader del circuito.

Il calendario del Master Cicli Pozzi 2023

5 marzo CASSINA RIZZARDI -CO- (Amici Comaschi)

19 marzo CERRO MAGGIORE- MI-(Asd Ciclistica Garbagnatese)

2 aprile CERNOBBIO-CO- granfondo (TRB Hersh Racing Team)

16 aprile VEDUGGIO CON COLZANO -MB- (Amici Comaschi)

21 maggio BERBENNO -SO- (Bici Club Berbenno)

2 giugno MONGUZZO -CO- 6ore (Rampi Club Brianza)

18 giugno LURAGO D’ERBA -CO- (Amici Comaschi)

25 giugno DAZIO -SO- (Gruppo BI Morbegno)

23 luglio CHIAVENNA -SO- (US Chiavennese – Polisportiva)

30 luglio PONTIDA – BG- (Asd Vanotti Cycling Team).

17 settembre BRENNA -CO- campionato nazionale ACSI granfondo (2×2 team brenna)

23 settembre LAMBRUGO -CO- (Amici Comaschi)

1 ottobre VERTEMATE -CO- (Amici Comaschi)

15 ottobre BINAGO CO (Ibex Bike Run)

