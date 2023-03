Data pubblicazione 8 Marzo 2023

PREMANA – I bambini Under 10 della Ballabio bianca hanno giocato sul difficile campo del Premana con i pari età della Valvarrone. La giornata primaverile prometteva bene; sugli spalti tanta gente a fare il tifo per i padroni di casa in una cornice festosa e di grande impatto per i piccoli calciatori. La partita è cominciata con un sostanziale equilibrio durato solo per pochi minuti, poi la squadra di casa ha preso in mano le redini del gioco…