CALCIO/GROSIO, ‘CIMETTI’ POCO A FAR FUORI IL CORTENOVA

Data pubblicazione 12 Marzo 2023

GROSIO (SO) – Trasferta lunga e sfortunata per la prima squadra del Cortenova che esce sconfitta dal sintetico di Grosio.

Primo tempo equilibrato, con squadre compatte e poche occasioni per entrambi gli attacchi. Nei valtellinesi ci provano Ardemagni e Medde, mentre è di Busi l’unico tentativo nello specchio dei gialloblu. Il match si sblocca nella ripresa grazie al l’intuizione dell’allenatore di casa che al 50° inserisce Cimetti al posto di Rinaldi. È proprio lui al 55° a guadagnare e realizzare il calcio di rigore che sblocca il match. Il Cortenova ha subito l’occasione per pareggiare ma Busi si fa ipnotizzare da Marocco nell’uno contro uno. Due minuti più tardi ci prova Invernizzi con un inserimento sul secondo palo ma la sua conclusione termina alta. All’75° i valsassinesi restano in dieci per l’espulsione di Melesi e aumentano gli spazi per il Grosio che non riesce a capitalizzare i contropiede. Nel recupero, col Cortenova tutto in avanti, Mazza pesca ancora una volta Cimetti che realizza la doppietta personale con cui chiude il match.

Niente da fare dunque per il Cortenova che esce sconfitto e resta infangato nella difficile lotta per la salvezza.