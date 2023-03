IL PERCORSO TRA LE GRIGNE “RESTAURATO” PER I 150 ANNI DEL CAI MILANO

Data pubblicazione 13 Marzo 2023

MILANO – Un‘importante iniziativa sul gruppo delle Grigne per sistemare il percorso esistente che collega i tre rifugi del CAI di Milano.

La sta mettendo in cantiere la sezione di Milano dell’associazione, proprietaria di tre storiche strutture lecchesi, che celebrerà il suo 150° anniversario, finanziando la sistemazione del tracciato che unisce Rifugio Porta e Rosalba in Grignetta e il ‘Brioschi’ sul Grignone.

“Un percorso con caratteristiche di sostenibilità e sicurezza – spiega il Club Alpino milanese -, destinato a rinnovare la tradizione dell’andare per sentieri in Grigna, affrontando in tutta sicurezza le vie, note e meno note, che collegano il fondovalle ai tre rifugi.

“È il nostro modo di lasciare, su queste montagne, una traccia duratura dei nostri 150 anni” spiegano dalla Sezione presieduta Roberto Monguzzi, fondata nel 1873 e oggi forte di ben 6.200 soci e 250 tra istruttori e accompagnator.

15 i rifugi alpini gestiti dal Cai Milano tra Lombardia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, ben tre dei quali (il 20% del totale) collocati proprio nel gruppo delle Grigne.

RedMont