CALCIO: IL LECCO LOTTA, MA NON VA OLTRE LO 0-0 CON LA FERALPISALÒ

Data pubblicazione 15 Marzo 2023

LECCO – Turno infrasettimanale da grandi occasioni al Rigamonti-Ceppi, dove la Calcio Lecco ha ospitato la capolista FeralpiSaló in uno scontro al vertice della classifica. Insomma, un’aria che a Lecco non si respira da tempo. Nutrita la folla di supporter blucelesti, mentre ridotto ma comunque rumoroso il gruppo dei tifosi ospiti. In totale, 1897 gli spettatori.

Partono forte i padroni di casa, che al 4° sfiorano il vantaggio. Giudici scappa sulla destra e mette un traversone basso che la difesa ospite respinge, sulla ribattuta arriva Ilari che da posizione favorevole spara clamorosamente alto…