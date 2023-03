PREMANA, 64ENNE CADE ALLA CASERA LAREC: SOCCORSO IN ‘CODICE ROSSO’

Data pubblicazione 16 Marzo 2023

PREMANA – Prime frammentarie informazioni sull’episodio di cronaca che vede coinvolto un uomo di 64 anni, caduto mentre si trovava nei pressi della Casera ‘Larec’, nel territorio comunale di Premana.

Il fatto è avvenuto verso le 13:50 di oggi, giovedì 16 marzo, in una zona impervia.

Allertati Soccorso Alpino ed eliambulanza dell’AREU di Milano. Inizialmente l’infortunio viene classificato in “codice rosso“, per condizioni valutate dunque come molto critiche; dopo un’ora circa il ferito è stato riclassificato in “giallo“.

Aggiornamenti a breve su Valsassinanews.

RedCro