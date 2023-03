Data pubblicazione 16 Marzo 2023

DOBBIACO (BZ) – Il fondista valsassinese Aksel Artusi da ieri è a Dobbiaco convocato dalla federazione per le finali di Coppa Europa. Un mini-tour che partirà appunto venerdì con la sprint in skating, sabato una individuale sempre in tecnica libera e domenica una pursuit in tecnica classica.

Aksel spera di recuperare un po’ di energie per questo importante evento nonostante uno stato influenzale l’abbia messo fuori gioco nel recente week end di Coppa Italia a Falcade.