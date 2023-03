FINALMENTE RIAPERTO IL DISTRIBUTORE DI BALISIO. C’È IL GPL, TRA POCO IL BAR

Data pubblicazione 17 Marzo 2023

BALLABIO – Dopo mesi di chiusura post pensionamento dei precedenti gestori, riecco operativa un’attività davvero importante per il territorio: ha riaperto i battenti infatti in queste ore la stazione di servizio marca Tamoil ai Piani di Balisio.

“Finalmente si riapre col distributore, per il bar ancora un po’ di pazienza” annotano i nuovi conduttori delle pompe di carburante – compreso il Gpl che mancava davvero, essendo quello ballabiese uno dei pochissimi punti di erogazione del gas in tutto il Lecchese e l’unico in Valsassina…

