FONDO, CHE BRAVI I VALSASSINESI AI CAMPIONATI ITALIANI IN TRENTINO

Data pubblicazione 17 Marzo 2023

VERMIGLIO (TN) – Oggi in programma ai campionati italiani di sci di fondo la gimkana XCX. Aurora Invernizzi (Nordik Ski) aveva il secondo miglior tempo già in qualifica, si è guadagnata così la finalissima che ha visto sfidarsi le ragazze con i primi sei migliori tempi. Aurora ha dato il meglio di sé, sfiorando per un soffio la vittoria.

Bravo anche Oscar Axel Gianola, decimo in finale.

Di seguito tutti i piazzamenti delle due società valsassinesi:

Aurora Invernizzi 2. Nordik Ski

Oscar Axel Gianola 10. Nordik Ski

Cristina Artusi 27. Primaluna

Luca Bergamini 131. Primaluna

Riccardo Bergamini 144. Primaluna

Matteo Rusconi 156. Nordik Ski

Tommaso Ticozzelli 161. Nordik Ski