CULTURA. SU WIKIPERLEDO LA STORIA DELLA STAZIONE DI VARENNA

Data pubblicazione 18 Marzo 2023

PERLEDO – Un articolo pubblicato su WikiPerledo.org, attingendo a fonti storiche, svela la prima denominazione che aveva la stazione ferroviaria oggi identificata come Varenna-Esino-Perledo.

“Si chiamava ‘Perledo Varenna’ – afferma Renato Ongania, autore della ricerca – forse qualcuno lo sapeva già, non avevo mai approfondito la storia della stazione con gli strumenti dell’Intelligenza Artificiale e le sorprese non mancano… Lo spunto per approfondire la storia della Stazione di Varenna mi è stato fornito da una interessantissima cartolina degli anni Venti del secolo scorso. Ci sono ancora molti dettagli da comprendere come i due modelli delle carrozze dell’impresa Marcionni e anche la segnaletica internazionale che riporta la scritta ‘Golf Links’, questa appare all’altezza del primo piano dell’edificio ed è con ogni probabilità una guida per i passeggeri inglesi destinati al Golf Club di Bellagio”.

“Dalle fonti che ho consultato la stazione dei treni di Varenna è considerata ‘ad Alta Valenza Storica Turistica Archeologica Ambientale’. Forse è sfuggito a molti che la denominazione originale ‘Perledo Varenna’ ha tenuto banco per quasi mezzo secolo…”.